Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) leicht von 27 auf 28 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde von der Analystin Marlene Eibensteiner gleichzeitig unverändert belassen. Zum Vergleich: Am Freitagvormittag tendierten die Papiere der RBI an der Wiener Börse mit klaren Verlusten von 1,9 Prozent bei 24,64 Euro.

In der jüngst veröffentlichten Studie mit dem Titel "Wer wird in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen die Nase vorn haben?", widmet sich Eibensteiner den Aussichten der beiden heimischen Bankeninstitute Erste Group und RBI im osteuropäischen Raum. So bieten einige osteuropäische Länder attraktive Wachstumsaussichten, basierend auf jüngsten Zinserhöhungen und steigenden Kreditvolumina.

Starke Signale für eine wirtschaftliche Erholung in einigen der wichtigsten Länder in Osteuropa, in denen die Banken tätig sind, würden laut Eibensteiner den Weg für beide, ihre Segel wieder in Richtung attraktives Wachstum zu setzen, ebnen.

Die Deutsche-Bank-Experten rechnen zwar damit, dass sowohl Erste Group als auch RBI ihre Nettozinserträge und Provisionserträge während des gesamten Prognosezeitraums annähernd gleich stark steigern könnten. Jedoch streichen sie im direkten Vergleich hervor, dass die Erste Group ein höheres Engagement in stabilieren und reiferen Märkten aufweist. Auch schätzen sie die Profitabilität der RBI vergleichsweise geringer ein, wodurch sie die Erste gegenüber der RBI bevorzugen.

Aufgrund vielversprechender Aussichten, die auf einem starken Kreditwachstums in Verbindung mit den schneller und stärker als ursprünglich erwarteten Zinserhöhungen basieren, erhöhen die Wertpapierexperten auch die Prognosen für die RBI. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 erwarten sie einen Gewinn je Aktie von 3,87 Euro. 2022 soll dieser dann bei 3,79 Euro (zuvor 3,72 Euro) liegen. 2023 rechnen sie nun mit einem Gewinn je Aktie von 3,98 Euro (statt 3,85 Euro) und 2024 prognostizieren sie einen Wert von 4,33 Euro.

Hinsichtlich der Dividende rechnen die Analysten mit einer Ausschüttung in Höhe von 1,78 Euro für das Jahr 2021. 2022 soll die Dividende dann bei 1,20 Euro liege. Für die Jahre 2023 und 2024 rechnen sie mit einem Wert von 1,26 Euro bzw. 1,36 Euro.

