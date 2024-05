NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 550 auf 560 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Sebastian Kuenne sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von "soliden Zahlen" des Großküchenausstatters. Vor allem habe die Nachfrage nun mit der Produktion Schritt gehalten, was zu einem stabilisierten Auftragsbestand geführt habe. Kuenne blieb dennoch bei seinem Anlageurteil, da er in den kommenden Jahren mit zunehmendem Wettbewerb rechnet./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 15:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 15:17 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.