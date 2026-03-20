FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef habe den Wiederaufbau von verlorenem Anlegervertrauen in den Fokus gerückt, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow./rob/ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET



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