Redcare Pharmacy Aktie
|34,40EUR
|-0,38EUR
|-1,09%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef habe den Wiederaufbau von verlorenem Anlegervertrauen in den Fokus gerückt, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,60 €
|
Abst. Kursziel*:
186,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
187,79%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
19.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende deutlich ab (finanzen.at)
|
19.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX rauscht am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
18.03.26
|Freundlicher Handel: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)