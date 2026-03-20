Redcare Pharmacy Aktie

34,40EUR -0,38EUR -1,09%
Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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20.03.2026 13:13:07

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef habe den Wiederaufbau von verlorenem Anlegervertrauen in den Fokus gerückt, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,60 € 		Abst. Kursziel*:
186,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
187,79%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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