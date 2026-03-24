Renault Aktie
|27,67EUR
|-0,66EUR
|-2,33%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 34 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit ihrer futuREady-Strategie gingen die Franzosen einen unkonventionelleren Weg, um wettbewerbsfähig zu bleiben, schrieb Philippe Houchois am Montagabend. Letztlich müssten sie aber unter Beweis stellen, dass dies der Profitabilität zugutekomme, und nicht lediglich Margen gegen Dividenden getauscht würden./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,06 €
|
Abst. Kursziel*:
10,48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,03%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Analysen zu Renault S.A.
|07:02
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|07:02
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|19.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|07:02
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|27,95
|-1,34%
