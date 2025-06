NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renk auf "Overweight" belassen. Beim jüngsten Nato-Gipfel hätten sich die europäischen Mitglieder verbindlich dazu verpflichtet, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Ungeachtet der starken Rhetorik dürften einige Länder ihre Ausgaben in den kommenden 5 bis 10 Jahren aber deutlicher steigern als andere. Perry sieht für die Branche weiterhin auf viele Jahre hinaus positive Aussichten. Die Rüstungstitel hätten seit 2022 jeden Sommer geschwächelt - sollte dies 2025 wieder so sein, wäre das für langfristig orientierte Anleger eine Einstiegsgelegenheit. Perry präferiert weiterhin die wachstumsstarken deutschen Rüstungstitel Rheinmetall, Hensoldt und Renk sowie die unterbewerteten britischen Branchenkollegen Babcock und Qinetiq./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 23:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 23:53 / BST



