FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Analyst Christophe Menard verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche darauf, dass Litauen ab 2025 mindestens drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben will. Auch wenn die Auswirkungen auf die europäischen Verteidigungsausgaben gering seien, sei dies ein positives Signal, schrieb Menard. Es sei allerdings schwer zu erkennen, wer von den Mehrausgaben profitieren werde./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 06:03 / GMT





