HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Rheinmetall mit "Buy" und einem Kursziel von 680 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Rüstungskonzern sei richtungsweisend für die gesamte Branche und könne daher nicht ignoriert werden, heißt es in einer am Freitag vorliegenden Studie. Laut Analyst Simon Keller profitiert das Unternehmen von den derzeitigen Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten. Wegen des schwachen Autozuliefergeschäfts und der saisonalen Schwäche für die Rüstungsaktivitäten könnten die Zahlen für das erste Quartal vielleicht nicht die für das Jahr erwartete Wachstumsbeschleunigung widerspiegeln. Damit ergebe sich aber womöglich eine Kaufgelegenheit für die Aktie./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 08:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 08:21 / MESZ





