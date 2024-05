ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall auf "Neutral" mit einem Kursziel von 451 Euro belassen. Die Haushaltsdiskussionen in der Bundesregierung könnten bei dem Rüstungskonzern und Autozulieferer zu weiteren Verschiebungen bei Aufträgen und Investitionen führen, was eine schlechte Nachricht sei, schrieb Analyst Sven Weier am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht Risiken für die von Verteidigungsminister Boris Pistorius geforderten zusätzlichen Mittel von 6,5 Milliarden Euro./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 05:52 / GMT





