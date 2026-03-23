Richemont Aktie
|144,00EUR
|2,30EUR
|1,62%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Analystin Chiara Battistini überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen angesichts jüngster Branchendaten, geopolitischer Entwicklungen und Wechselkursveränderungen. Vor allem wegen der Lage im Nahen Osten habe sie ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern minimal gesenkt, schrieb die Expertin. Andernorts dürfte die Nachfrage solide geblieben sein./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Overweight
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
138,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
44,61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
137,25 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,72%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
09:28