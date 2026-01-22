HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionsdaten zum Schlussquartal 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Analyst Richard Hatch attestierte dem Bergwerkskonzern eine starke Eisenerzförderung. Diese stelle einen Rekord dar und habe seine Erwartung übertroffen, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf Aussagen des Managements zu einem Zusammengehen mit Glencore./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.