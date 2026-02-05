Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall ging am Mittwochabend auf die Anlegersorgen um das US-Geschäft mit Dachlösungen ein. Die Ziele vom Kapitalmarkttag würden dabei verkannt./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
87,08 €
Abst. Kursziel*:
26,32%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
86,44 €
Abst. Kursziel aktuell:
27,26%
Analyst Name::
Elodie Rall
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse