Saint-Gobain Aktie

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

05.02.2026 12:19:34

Saint-Gobain Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall ging am Mittwochabend auf die Anlegersorgen um das US-Geschäft mit Dachlösungen ein. Die Ziele vom Kapitalmarkttag würden dabei verkannt./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
87,08 € 		Abst. Kursziel*:
26,32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
86,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,26%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

