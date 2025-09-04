Sanofi Aktie

78,33EUR -7,94EUR -9,20%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

04.09.2025 11:43:52

Sanofi Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston ging am Donnerstagmorgen angesichts der negativen Kursreaktion näher auf die Ergebnisse der Studie zu dem Mittel Amlitelimab gegen die Hauterkrankung Atopische Dermatitis ein. Insgesamt sieht er die Resultate im Rahmen seines Basisszenarios./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
85,51 € 		Abst. Kursziel*:
34,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78,33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,81%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

