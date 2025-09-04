Sanofi Aktie
|78,33EUR
|-7,94EUR
|-9,20%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston ging am Donnerstagmorgen angesichts der negativen Kursreaktion näher auf die Ergebnisse der Studie zu dem Mittel Amlitelimab gegen die Hauterkrankung Atopische Dermatitis ein. Insgesamt sieht er die Resultate im Rahmen seines Basisszenarios./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85,51 €
|
Abst. Kursziel*:
34,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,81%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
