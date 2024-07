NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor den am 25. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Er erwarte von dem Pharmakonzern, dass dieser ein solides Jahresviertel hinter sich gebracht habe, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürfte Sanofi das Jahresergebnisziel leicht anheben, selbst noch vor einer möglichen Anhebung des Jahresziels für die RSV-Antikörperspritze Beyfortus im späteren Jahresverlauf./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 22:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.