FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi anlässlich eines Übernahmeangebots für das US-Biotech-Unternehmen Inhibrx auf "Sell" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Aus strategischer Sicht halte er die Übernahme für sinnvoll, da sie eine therapeutisch kohärente Ergänzung für die Konzerntochter Genzyme darstelle, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aus finanzieller Sicht sei sie bemerkenswert, da sie nicht die übliche "saftige" Prämie beinhalte./edh/tav



