Sartorius Stedim Biotech Aktie

167,65EUR -0,60EUR -0,36%
Sartorius Stedim Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

12.08.2025 07:20:05

Sartorius Stedim Biotech Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 245 auf 229 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. An der Börse werde gegenwärtig ein Wachstum für Sartorius und Sartorius Stedim Biotech unter dem Marktwachstum eingepreist, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sartorius operiere in einem wachsenden, oligopolistisch bestimmten Marktumfeld, das von hohen Eintrittbarrieren für potenzielle Konkurrenten und starken operativen Barmittelflüssen (Cashflow) gekennzeichnet sei. Er kürzte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für 2025 und 2026 beider Unternehmen etwas, vor allem wegen widriger Wechselkurseinflüsse./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
229,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
168,50 € 		Abst. Kursziel*:
35,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
167,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,59%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

