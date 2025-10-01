Sartorius Stedim Biotech Aktie
|170,50EUR
|1,00EUR
|0,59%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
01.10.2025 10:04:04
Sartorius Stedim Biotech Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
169,15 €
|
Abst. Kursziel*:
41,89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
170,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,76%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
