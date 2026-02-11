Sartorius vz. Aktie
|227,60EUR
|-5,90EUR
|-2,53%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Die Wachstumaussichten der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) seien zunehmend gut untermauert, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Der anstehende Kapitalmarkttag des Laborausrüsters und -dienstleisters dürfte die Zuversicht stärken./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 20:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
295,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
227,70 €
|
Abst. Kursziel*:
29,56%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
227,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,61%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|228,30
|-2,23%
