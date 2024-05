ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 314 Euro belassen. In Gesprächen mit dem Management vor dem heutigen Kapitalmarkttag habe der Biotechnologie-Zulieferer die Absicht bekundet, bei dieser Gelegenheit weitere Aussagen zur erwarteten quartalsweisen Entwicklung im laufenden Jahr zu machen, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am fundamentalen Wachstumspotenzial hat sich nach Einschätzung des Unternehmens kaum etwas geändert./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 05:35 / GMT





