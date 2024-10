NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Zwar lägen seine Gewinnerwartungen etwas unter dem Konsens, insgesamt sollte sich das im zweiten Quartal gezeichnete Bild des Labor- und Pharmazulieferers aber bestätigen, Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sollte eine Bestätigung der Jahresziele des Konzerns die Jahreskonsenschätzungen untermauern./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 01:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 01:53 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.