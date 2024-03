HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Scout24 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 61 auf 79 Euro angehoben. Vergangene Woche habe der Internetportal-Betreiber vorläufige Jahreszahlen präsentiert und auf einem Kapitalmarkttag überraschend gute mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der erwarteten Erholung des deutschen Immobilienmarktes und der überzeugenden Unternehmensstrategie habe er seine Umsatzschätzungen erhöht und erwarte weiter eine starke Margenerholung./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





