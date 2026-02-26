Scout24 Aktie
|67,25EUR
|-1,90EUR
|-2,75%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
26.02.2026 07:58:52
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe das "übliche beruhigende Update" abgegeben, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach Zahlen. Der Ausblick entspreche den Erwartungen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / EST
Scout24
RBC Capital Markets
130,00 €
Outperform
69,85 €
86,11%
Outperform
67,25 €
93,31%
Wassachon Udomsilpa
