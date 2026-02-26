Scout24 Aktie

26.02.2026 07:58:52

Scout24 Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe das "übliche beruhigende Update" abgegeben, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach Zahlen. Der Ausblick entspreche den Erwartungen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Outperform
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
69,85 € 		Abst. Kursziel*:
86,11%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
93,31%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

