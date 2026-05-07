Novo Nordisk Aktie

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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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07.05.2026 12:38:01

Novo Nordisk Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen zum ersten Quartal von 270 auf 300 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Geschäftsentwicklung der neuen Pillenform des Abnehmmittels Wegovy sowie die Kostenkontrolle des Diabetesspezialisten seien positiv gewesen, schrieb James Gordon am Mittwochabend. Zwar könnte es im Jahresverlauf Aufwärtspotenzial für die Jahresziele geben, dies ist dem Analysten zufolge allerdings bereits im Aktienkurs ausreichend eingepreist./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
300,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
39,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
295,50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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