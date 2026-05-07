LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen zum ersten Quartal von 270 auf 300 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Geschäftsentwicklung der neuen Pillenform des Abnehmmittels Wegovy sowie die Kostenkontrolle des Diabetesspezialisten seien positiv gewesen, schrieb James Gordon am Mittwochabend. Zwar könnte es im Jahresverlauf Aufwärtspotenzial für die Jahresziele geben, dies ist dem Analysten zufolge allerdings bereits im Aktienkurs ausreichend eingepreist./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT



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