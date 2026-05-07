Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen zum ersten Quartal von 270 auf 300 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Geschäftsentwicklung der neuen Pillenform des Abnehmmittels Wegovy sowie die Kostenkontrolle des Diabetesspezialisten seien positiv gewesen, schrieb James Gordon am Mittwochabend. Zwar könnte es im Jahresverlauf Aufwärtspotenzial für die Jahresziele geben, dies ist dem Analysten zufolge allerdings bereits im Aktienkurs ausreichend eingepreist./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
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Unternehmen:
Novo Nordisk
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
300,00 DKK
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
39,20 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
295,50 DKK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
James Gordon
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KGV*:
-
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