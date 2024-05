NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe erwartungsgemäß durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Andrew Wilson am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Auftragsentwicklung habe erneut positiv überrascht dank der Bereiche Digital Industries (DI), intelligente Infrastruktur (SI) und Mobilität. Dagegen habe der Gewinn im Industriegeschäft wegen DI und Siemens Healthineers enttäuscht. Die Senkung der DI-Umsatzprognose sei schon erwartet worden, falle aber deutlicher als prognostiziert aus. Insgesamt habe Siemens aber den Ausblick bestätigt. Dazu komme der überraschend hohe Verkaufserlös für Innomotics./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 07:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.