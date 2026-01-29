STMicroelectronics Aktie
|25,33EUR
|-0,07EUR
|-0,26%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Bruttomarge und mehr noch der Umsatz des Chipherstellers lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Janardan Menon am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Obendrein falle der Ausblick auf das laufende Quartal besser aus als saisonal üblich. Darüber zeitlich hinausgehende Aussagen gebe es noch nicht. STMicro dürfte aber von frühen Erholungssignalen aus der Autobranche profitieren, wenngleich diese durch die Schwäche im Fahrzeugsektor etwas konterkariert würden./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,94 €
|
Abst. Kursziel*:
11,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,51%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
28.01.26
|Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
24.10.25
|STMicro-Aktie verliert: Kursziel gesenkt, aber Analysten bleibt optimistisch (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.10.25
|STMicroelectronics mit Gewinneinbruch - Aktie des Infineon-Konkurrenten verliert deutlich (finanzen.net)
|
23.10.25
|Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro (dpa-AFX)
|
22.10.25
|Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|08:53
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08:53
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08:53
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|25,55
|0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:11
|Nokia Neutral
|UBS AG
|11:10
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:10
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:09
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|11:08
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11:07
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:49
|SAP Buy
|UBS AG
|10:49
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:38
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:35
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK