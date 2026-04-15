SUSS MicroTec Aktie
|62,05EUR
|2,70EUR
|4,55%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
13.04.2026 09:35:33
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 62 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragslage dürfte stark geblieben sein, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
54,42 €
Abst. Kursziel*:
23,11%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
62,05 €
Abst. Kursziel aktuell:
7,98%
Analyst Name::
Michael Kuhn
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|13.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
