Swiss Re Aktie
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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 118 auf 114 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im ersten Quartal habe es nur geringe Großschäden gegeben, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Rückversicher. Es gebe aber immense Währungseinflüsse. Die April-Erneuerungsrunde sieht er schwächer./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
114,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
129,10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11,70%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
129,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,70%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
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