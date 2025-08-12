MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Add" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Zahlen seien alles in allem gut ausgefallen, schrieb Andre Remke in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Das Wachstum der erwirtschafteten Mittel aus dem operativen Geschäft (FFO 1) habe auf dem deutschen und dem polnischen Mietmarkt seine Erwartungen übertroffen./rob/bek/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:23 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



