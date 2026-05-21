NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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21.05.2026 07:57:55

NVIDIA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia von 300 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Bericht. Auch der Ausblick sei wieder einmal deutlich besser als gedacht. Unter der Oberfläche sei das Quartal allerdings ziemlich ruhig gewesen, zumindest für eine Nvidia. Auf die Aktienrückkäufe und eine höhere Dividende hätten einige Anleger nur gewartet./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 05:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 05:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 315,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 223,47 		Abst. Kursziel*:
40,96%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 223,47 		Abst. Kursziel aktuell:
40,96%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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