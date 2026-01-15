Daimler Truck Aktie
|40,75EUR
|-0,08EUR
|-0,20%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Daimler Truck vor den am 12. März anstehenden Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Vor allem wegen der Nordamerika-Sparte erwarte er einen schwachen Abschluss des Jahres 2025, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Kempf geht von einem deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr für diese Region aus, verstärkt durch Gegenwind aufgrund von Zöllen und einer fehlenden Preissetzungsmacht, diese Kosten an die Endkunden weiterzugeben./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,08 €
|
Abst. Kursziel*:
2,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,61%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: DAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
14.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.01.26