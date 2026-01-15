NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Mittwochabend der Frage, ob "irgendetwas den Bestellrausch der Reedereien bremsen kann". Seine Erwartung, dass Zölle die Beauftragung neuer Schiffe endlich eindämmen würden, werde mit erneuten Rekordaufträgen widerlegt. Die Bedrohung durch ein Überangebot am Containermarkt nehme damit weiter zu./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.