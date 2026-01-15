Richemont Aktie
|184,65EUR
|-3,25EUR
|-1,73%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Trotz des herausfordernden Vergleichs zum Vorjahr habe der Luxusgüterkonzern erneut starke Umsatzzahlen vorgelegt und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Besonders stark sei das Schmuckgeschäft gelaufen./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
195,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
170,35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
14,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
172,25 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
11:27
|WDH/AKTIEN IM FOKUS: Richemont und Luxuswerte schwächeln nach Anfangsgewinnen (dpa-AFX)
|
10:52
|AKTIEN IM FOKUS: Richemont und Luxuswerte schwächel nach Anfangsgewinnen (dpa-AFX)
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: SMI legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
09:17