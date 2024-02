Die Analysten von ODDO BHF haben nach der jüngsten Gewinnwarnung des heimischen Energieversorgers Verbund die Titel des Konzerns von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Der Experte Louis Boujard senkte sein Kursziel von 85,0 auf 60,0 Euro.

Angesichts der gestrigen Meldung bewertete das Analystenhaus mit Blick auf die zuletzt unter Druck gestandenen Strompreise die Aktien neu. Dafür wurde neben den wohl realisierten Euro je Megawattstunden für die kommenden Jahre auch die Gewinnschätzungen revidiert.

So erwartet ODDO BHF für den Zeitraum zwischen 2024 und 2026 einen durchschnittlich 19 Prozent tieferen EBITDA-Wert. Für das Nettoergebnis wird für diesen Zeitraum ein 25 Prozent tieferer Ertrag angenommen.

Zum Vergleich: Die Aktien des Verbunds notierten am Freitag in der Früh an der Wiener Börse mit minus 4,92 Prozent bei 65,75 Euro.

Analysierendes Institut ODDO BHF

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto/mik

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

AFA0010 2024-02-09/10:06