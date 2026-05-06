NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vestas nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe mit den Margen positiv überrascht und zusätzliche Aktienrückkäufe im Wert von 100 Millionen Euro angekündigt, schrieb Colin Moody am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er schätze weiterhin den Fokus der Dänen auf die Aktionärsrenditen./rob/gl/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:09 / EDT





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