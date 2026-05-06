Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vestas nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe mit den Margen positiv überrascht und zusätzliche Aktienrückkäufe im Wert von 100 Millionen Euro angekündigt, schrieb Colin Moody am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er schätze weiterhin den Fokus der Dänen auf die Aktionärsrenditen./rob/gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
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Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
240,00 DKK
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
26,05 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
193,30 DKK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Colin Moody
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KGV*:
-
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