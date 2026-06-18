Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einer Sektorkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 216 dänischen Kronen belassen. Im Segment Elektronik seien die Endabnehmermärkte unverändert stark, schrieb Akash Gupta am Donnerstag in einem Resümee der Veranstaltung. Die Stabilität, Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung sei aus Sicht der Kunden von zunehmender Bedeutung. Auch die Automatisierung von Fabriken in China entwickle sich besser als erwartet. Unter dem Strich kämen die Unternehmen zudem bei Preisen und Kosten gut voran. Die Aussagen des dänischen Herstellers von Windkraftanlagen seien alles in allem positiv gewesen./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
216,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
175,60 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
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