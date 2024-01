NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone in einem Ausblick auf das dritte Geschäftsquartal des Telekomkonzerns von 89 auf 88 Pence gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analyst Akhil Dattani rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem recht ereignislosen Quartal. Der Fokus sollte auf der Konsolidierung des Italien-Geschäfts liegen, schrieb er und erinnerte an das Gebot von Iliad für Vodafone Italia, wobei der französische Internetdienstanbieter und Mobilfunkbetreiber allerdings keinen vollständigen Barkauf vorgeschlagen habe./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 12:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 01:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.