Die Analysten der Baader Bank haben sowohl ihr Kursziel von 40,00 Euro als auch das Anlagevotum "Add" für die Papiere des heimischen Stahlkonzern voestalpine bestätigt. Der Baader-Experte Christian Obst verweist auf die jüngsten Quartalszahlen, welche die Erwartungen übertroffen hatten und noch wichtiger, dass der Unternehmensausblick ("Guidance") angehoben wurde.

Dies wertet der Analyst dahin gehend, dass auch in den kommenden Quartalen die Nachfrage und die Gewinnmargen sich positiv entwickeln werden. Die Gewinnschätzung pro Aktie beläuft sich für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 auf 3,58 Euro. Im darauffolgenden Jahr erwarten die Baader-Analysten einen Gewinn von 3,25 Euro je Aktie. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden jährlich 1,0 Euro gesehen.

Am Mittwochvormittag tendierten die Aktien der voestalpine an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 37,22 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

