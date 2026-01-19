voestalpine Aktie

39,02EUR 0,26EUR 0,67%
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

19.01.2026 09:17:00

voestalpine kaufen

Die Analysten der britischen Großbank Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine von 35,0 Euro auf 44,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung des Analystenteams um Tom Zhang lautet auf "Overweight".

Die Barclays-Epxerten erwarten "ein weiteres solides Quartal, jedoch mit einem sequenziellen Rückgang gegenüber dem Vorquartal trotz besserer Saisonalität. Im Stahlbereich gehen wir davon aus, dass die besseren Absatzmengen durch höhere Rohstoffkosten (insbesondere Kokskohle) mehr als ausgeglichen werden - mit begrenzten Vertragspreisanpassungen im Dezemberquartal."

Beim Gewinn je Aktie (adjusted) erwarten die Barclays-Analysten 2,58 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 und 3,83 Euro für 26/27 sowie 4,27 Euro für 27/28. Die Dividenden sollen sich für 2025/26 auf 0,80 Euro pro Wertpapier sowie 1,10 Euro für 26/27 und 1,30 Euro für 27/28 belaufen.

Zum Vergleich: Am Freitag standen die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse mit Handelsende bei 38,76 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

rst/ger

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

AFA0015 2026-01-19/09:17

Zusammenfassung: voestalpine AG kaufen
Unternehmen:
voestalpine AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
38,90 € 		Abst. Kursziel*:
13,11%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
38,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,94%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu voestalpine AG

Analysen zu voestalpine AG

18.12.25 voestalpine Hold Erste Group Bank
26.11.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
24.11.25 voestalpine kaufen Barclays Capital
17.11.25 voestalpine Buy UBS AG
14.10.25 voestalpine buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 38,80 0,10% voestalpine AG

