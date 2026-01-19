voestalpine Aktie
|39,02EUR
|0,26EUR
|0,67%
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
voestalpine
Die Analysten der britischen Großbank Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine von 35,0 Euro auf 44,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung des Analystenteams um Tom Zhang lautet auf "Overweight".
Die Barclays-Epxerten erwarten "ein weiteres solides Quartal, jedoch mit einem sequenziellen Rückgang gegenüber dem Vorquartal trotz besserer Saisonalität. Im Stahlbereich gehen wir davon aus, dass die besseren Absatzmengen durch höhere Rohstoffkosten (insbesondere Kokskohle) mehr als ausgeglichen werden - mit begrenzten Vertragspreisanpassungen im Dezemberquartal."
Beim Gewinn je Aktie (adjusted) erwarten die Barclays-Analysten 2,58 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 und 3,83 Euro für 26/27 sowie 4,27 Euro für 27/28. Die Dividenden sollen sich für 2025/26 auf 0,80 Euro pro Wertpapier sowie 1,10 Euro für 26/27 und 1,30 Euro für 27/28 belaufen.
Zum Vergleich: Am Freitag standen die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse mit Handelsende bei 38,76 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/ger
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
AFA0015 2026-01-19/09:17
