Volkswagen Aktie

100,25EUR -0,75EUR -0,74%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.09.2025 10:43:13

Volkswagen (VW) vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Volkswagen (VW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Bei Investorenveranstaltungen im Rahmen der Automobilmesse IAA habe VW betont, mit der seit 2023 umgesetzten Strategie auf einem guten Weg zu sein, heißt es in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Anders als andere Volumenhersteller hätten die Wolfsburger zudem von einer weiterhin robusten Auftragslage gesprochen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
101,20 € 		Abst. Kursziel*:
23,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
100,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,69%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten