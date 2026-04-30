Volkswagen Aktie

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Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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30.04.2026 09:34:37

Volkswagen (VW) vz Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnbis (Ebit) liege 13 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Bereinigt um Aufwendungen für das Elektromodell ID.4 und Restrukturierungsaufwendungen für die Nutzfahrzeugholding Traton liege die Marge aber einen Prozentpunkt höher bei 4,3 Prozent. Die Kernmarken des Konzerns hätten eine gute Entwicklung gezeigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
85,60 € 		Abst. Kursziel*:
51,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,29%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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