Volkswagen Aktie
|86,50EUR
|0,52EUR
|0,60%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
30.04.2026 08:41:40
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi hob am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht den starken Cashflow der Wolfsburger hervor. In der Telefonkonferenz dürfte der Konzernchef dynamischere Kostensenkungspläne erläutern./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
84,82 €
|
Abst. Kursziel*:
29,69%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
86,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,17%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
30.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)