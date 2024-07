NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo B nach Zahlen und einer Telefonkonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Die Qualität des Managements des Nutzfahrzeugherstellers sei deutlich geworden, schrieb Analyst Daniel Cunliffe in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Trotz des geschwächten Lkw-Markts in Europa seien die Margen stabil geblieben, da Volvo die Kostenbasis rasch angepasst und die durchschnittlichen Verkaufspreise angehoben habe./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 11:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 11:32 / UTC





