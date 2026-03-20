Vonovia Aktie
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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
20.03.2026 13:15:52
Vonovia SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothaeusler lobte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht vor allem die Ambitionen bezüglich der Reduzierung der Verbindlichkeiten./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Hold
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21,94 €
|
Abst. Kursziel*:
27,62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,97%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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