Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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20.03.2026 20:33:55

Vonovia SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia nach den veröffentlichten Jahreszahlen von 36 auf 34,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Wegen der aktuell vorhandenen Unsicherheit senkte Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Annahmen zum Kapitalwachstum. Außerdem passte er seine Erwartungen an die Fremdkapitalkosten an. Es habe in den Resultaten positive Aspekte gegeben, doch derzeit stehe das konjunkturelle Gesamtbild im Fokus./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
21,22 € 		Abst. Kursziel*:
62,58%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
21,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,81%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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