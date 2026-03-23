Vonovia Aktie
|20,16EUR
|-1,10EUR
|-5,17%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 36,60 auf 32,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator hob am Montag in seinem Resümee des Geschäftsberichts den schnelleren Schuldenabbau hervor, den der Immobilienkonzern avisierte. Sein Kursziel passte er aber vor allem an höhere Zinsen an./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
32,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,47 €
|
Abst. Kursziel*:
56,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,23%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Analysen zu Vonovia SE
|10:26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|20.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|20.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|20.03.26
|Vonovia Buy
|UBS AG
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
