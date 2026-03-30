Vonovia Aktie
|21,04EUR
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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 32,10 auf 31,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Stagflations-Sorgen hätten die Bewertungen von Europas Immobilienkonzernen nahe an ihre Tiefs von 2009 zurückgeworfen, schrieb Jonathan Kownator am Montag. Er passte seine Kursziele an die gestiegenen Realzinsen an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
31,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,19 €
|
Abst. Kursziel*:
47,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,76%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
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