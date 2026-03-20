Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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20.03.2026 15:46:14

Vonovia SE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia von 36,60 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Jahresbericht und der Ausblick des Immobilienunternehmens seien ohne Überraschungen geblieben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kursrutsch der Aktie in den vergangenen Wochen sei nicht fundamental begründet, sondern geopolitischen Themen und deren Implikationen auf das Zinsniveau geschuldet. Er vertritt weiterhin die Meinung, dass die negative Korrelation der Aktie mit dem Zinsniveau auf Dauer nicht erhalten bleibt./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Kaufen
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
21,35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
21,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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