Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger von 36,00 auf 38,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Lushanthan Mahendrarajah bestätigt.

Der Ausblick für den heimische Baustoffkonzern bleibe günstig, heißt es in der aktuellen Studie. Das Wetter beeinflusste erste Quartal von Wienerberger lieferte eine gemischte Reihe an Ergebnissen, so die Berenberg-Experten weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,09 nach zuvor 2,10 Euro für 2021, sowie 2,59 bzw. 3,02 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,82 Euro für 2021, sowie 0,97 bzw. 1,18 Euro für 2022 bzw. 2023.

Am Montag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit plus 0,38 Prozent bei 31,40 Euro.

