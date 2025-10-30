AB InBev Aktie
|52,78EUR
|-0,40EUR
|-0,75%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick habe der Brauereikonzern unter dem Strich die Erwartungen übertroffen, schrieb Edward Mundy am Donnerstag. Der Gewinn je Aktie liege etwas über dem Konsens, denn operativ (Ebitda) habe der Konzern übererfüllt. Umfangreicher als erwartet seien die Aktienrückkäufe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,18 €
|
Abst. Kursziel*:
18,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,36%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-