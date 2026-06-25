ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB vor Quartalszahlen von 68 auf 70 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Auftragseingang des Technologiekonzerns dürfte 4 Prozent über der Konsensschätzung liegen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte das Unternehmen sein Jahresziel für das organische Wachstum erhöhen./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
87,24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-19,76%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
86,98 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,52%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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