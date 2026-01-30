adidas Aktie

151,00EUR 0,00EUR 0,00%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

30.01.2026 08:17:21

adidas Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Richard Edwards am Freitagmorgen anlässlich der Eckdaten zum vierten Quartal 2025. Das Aktienrückkaufprogramm treibe das Ergebnis je Aktie nach Abschluss etwa um 3 Prozent an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Neutral
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
148,85 € 		Abst. Kursziel*:
20,93%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
150,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,28%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

Analysen zu adidas

08:17 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:03 adidas Buy Deutsche Bank AG
07:44 adidas Buy UBS AG
29.01.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 adidas Outperform Bernstein Research
